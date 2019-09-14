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"Он изменил нам психологию": игрок Олимпика - о Висенте Гомесе

"Он изменил нам психологию": игрок Олимпика - о Висенте Гомесе
12:11 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Иван Зотько считает, что новый тренер изменил им психологию и улучшил тактику.

Защитник Олимпика Иван Зотько рассказал об изменения в команде с приходом нового главного тренера Висенте Гомеса.

"Новый тренер изменил психологию. Он сказал, что мы должны быть командой победителей, верить в себя.

Также было очень много тактических тренировок. Так что подтянули этот аспект. Матч с Мариуполем покажет", – сказал Зотько.

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Экс-тренер Динамо Висенте Гомес возглавил Олимпик после крайне провального старта команды в сезоне 2019/20. За 6 туров дончане набрали всего 1 очко и закрепились на дне турнирной таблицы УПЛ.

 

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ФК Олимпик, АПЛ, Новости футбола, ФК Мариуполь.
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