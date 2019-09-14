"Он изменил нам психологию": игрок Олимпика - о Висенте Гомесе

Новости спорта:Иван Зотько считает, что новый тренер изменил им психологию и улучшил тактику.

Защитник Олимпика Иван Зотько рассказал об изменения в команде с приходом нового главного тренера Висенте Гомеса.

"Новый тренер изменил психологию. Он сказал, что мы должны быть командой победителей, верить в себя.

Также было очень много тактических тренировок. Так что подтянули этот аспект. Матч с Мариуполем покажет", – сказал Зотько.

Экс-тренер Динамо Висенте Гомес возглавил Олимпик после крайне провального старта команды в сезоне 2019/20. За 6 туров дончане набрали всего 1 очко и закрепились на дне турнирной таблицы УПЛ.