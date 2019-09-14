Экс-игрок Шахтера получил травму на 8-й минуте матча с Фиорентиной

Новости спорта:Вингер Ювентуса был заменен еще на восьмой минуте матча.

Экс-полузащитник Шахтера Дуглас Коста дернул заднюю поверхность бедра в матче третьего тура Серии А против Фиорентины.

Из-за повреждения бразилец был вынужден покинуть поле на восьмой минуте игры. Его заменил Федерико Бернардески.

В нынешнем сезоне Дуглас выходил в основе во всех трех играх чемпионата Италии. В двух предыдущих встречах Ювентус обыграл Парму (1:0) и Наполи (4:3).

В матче против "фиалок" не оказалось даже в запасе хорватского форварда Ювентуса Марио Манджукича – он сейчас рассматривает предложения от других клубов.