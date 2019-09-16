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Черноморец остался без главного тренера

Черноморец остался без главного тренера
15:24 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Болгарский специалист Ангел Червенков покинул пост наставника одесского Черноморца.

Главный тренер "Черноморца" Ангел Червенков обратился к руководству клуба с просьбой об отставке, которая сегодня была удовлетворена. Контракт между болгарским тренером и ФК "Черноморец" расторгнут по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает сайт "моряков".

Ангел Червенков работал в "Черноморце" с 13-го июня 2018 года. Коллектив нашего клуба высоко ценит профессионализм, уровень эрудированности и человеческих качеств специалиста и желает ему успехов в дальнейшей тренерской деятельности.

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Временно исполняющим обязанности главного тренера "Черноморца" назначен Виталий Старовик.

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Чемпионат Украины, ФК Черноморец, Футбол, Первая лига, Новости футбола, Ангел Червенков.
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