Черноморец остался без главного тренера

Новости спорта:Болгарский специалист Ангел Червенков покинул пост наставника одесского Черноморца.

Главный тренер "Черноморца" Ангел Червенков обратился к руководству клуба с просьбой об отставке, которая сегодня была удовлетворена. Контракт между болгарским тренером и ФК "Черноморец" расторгнут по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает сайт "моряков".

Ангел Червенков работал в "Черноморце" с 13-го июня 2018 года. Коллектив нашего клуба высоко ценит профессионализм, уровень эрудированности и человеческих качеств специалиста и желает ему успехов в дальнейшей тренерской деятельности.

Временно исполняющим обязанности главного тренера "Черноморца" назначен Виталий Старовик.