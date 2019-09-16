Основной форвард Атлетико не сыграет против Ювентуса в ЛЧ

Новости спорта:Испанский форвард Альваро Мората пропустит матч Лиги чемпионов Атлетико против туринского Ювентуса.

18 сентября в первом туре группового этапа Лиги чемпионов "Атлетико" примет "Ювентус". К этой игре не готовится нападающий мадридского клуба Альваро Мората. У футболиста по-прежнему есть проблемы с коленом, сообщает Marca.

26-летний Мората перешёл в мадридский "Атлетико" из "Челси" на правах аренды в январе 2019 года. По истечении срока арендного соглашения летом 2020 года испанский форвард заключит с "Атлетико" полноценный контракт.

В текущем сезоне он провел за "матрасников" 2 матча и забил 1 мяч.