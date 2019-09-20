Защитник Динамо признался, что он не хотел оставаться в киевском клубе

Новости спорта:Защитник Динамо Карлос Самбрано рассказал о своем несостоявшемся трансфере в швейцарский Базель.

Перуанский защитник Карлос Самбрано объяснил причину, по которой остался в киевском "Динамо" - хотя этим летом мог перейти в швейцарский "Базель".

Дело в том, что "Базель" и "Динамо" не договорились.

"Мне пришлось вернуться в Украину. Я бы с удовольствием остался в Швейцарии, но переговоры иногда бывают сложными, особенно когда дело доходит до высшей зарплаты", - сказал он.

Добавим, что 30-летний Самбрано, игрок сборной Перу, перешел в "Динамо" с греческого ПАОКа в 2018 году. К лету 2019 находился в аренде швейцарского "Базеля".