Десна - Шахтер: видео онлайн-трансляция матча

Новости спорта:Прямая видео трансляция матча Десна - Шахтер.

Сегодня, 22 сентября, в чемпионате Украины будут сыграны заключительные матчи 8-го тура чемпионата Украины по футболу. В частности, в Чернигове на стадионе имени Ю. Гагарина местная Десна примет чемпионов Украины. Стартовый свисток прозвучит в 14:00.

Напомним, перед 8-м туром Шахтер уверенно лидирует в турнирной таблице УПЛ, набрав максимум очков во всех сыгранных матчах. Десна неожиданно занимает второе место с 14 баллами.

Видеотрансляция матча доступна на Youtube-канале Football Hub:

В следующем, девятом туре, Шахтер примет Ворсклу, а Десна отправится в гости к Мариуполю.