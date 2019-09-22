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Десна - Шахтер: видео онлайн-трансляция матча

Десна - Шахтер: видео онлайн-трансляция матча
13:57 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Прямая видео трансляция матча Десна - Шахтер.

Сегодня, 22 сентября, в чемпионате Украины будут сыграны заключительные матчи 8-го тура чемпионата Украины по футболу. В частности, в Чернигове на стадионе имени Ю. Гагарина местная Десна примет чемпионов Украины. Стартовый свисток прозвучит в 14:00.

Напомним, перед 8-м туром Шахтер уверенно лидирует в турнирной таблице УПЛ, набрав максимум очков во всех сыгранных матчах. Десна неожиданно занимает второе место с 14 баллами.

Видеотрансляция матча доступна на Youtube-канале Football Hub: 

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В следующем, девятом туре, Шахтер примет Ворсклу, а Десна отправится в гости к Мариуполю.

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