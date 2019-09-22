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Наставник Шахтера Каштру: Десна – команда-гранд украинского чемпионата

Наставник Шахтера Каштру: Десна – команда-гранд украинского чемпионата
20:17 Сегодня Телеграф ФК Шахтер

Новости спорта:Главный тренер Шахтера Луиш Каштру проанализировал матч с Десной.

Шахтер укрепил лидерскую позицию в УПЛ минимальной победой над Десной.

"Сложный матч с очень сильной командой, которая недаром на втором месте. «Десна» победила Динамо и со 2-го по 6-й туры не пропускала. Мы взяли три очка в поединке с непростым соперником".

У Луиша Каштру спросили, не превзошла ли Десна Шахтер по отборам.

"Да, мы рассматриваем игру глобально. Было несколько статистических данных, которые это доказывают. То, как действует Десна, не сюрприз. Их стиль – выводить противника к своим воротам в прессинг, а затем связывать игру между нашими линиями, воспользоваться зонами для быстрой атаки. Они делают это очень хорошо: мяч на фланги и кроссы в штрафную".

"Знали, что так произойдет. Во втором тайме были немного разбиты на две части – не получалось воссоединить команду. Возможно, не выиграли столько мячей, сколько до перерыва. Иногда запоминаются последние моменты, однако нельзя забывать о том, что был и первый тайм. Там мы точно создали пять явных голевых эпизодов, один из них реализовали, и счет в принципе мог быть совсем другим. К сожалению, больше не забили".

"Позволяли Десне быть близкой к тому, чтобы сравнять счет. Этот коллектив хорош технически, тактически и психологически, с отличным тренером, проводит великолепный чемпионат и заслуживает то место, на котором сейчас находится. В среду мы провели сложный поединок в Лиге чемпионов, знали, что устанем. Матч с Десной дался нам совершенно не легко".

Каштру ответил, является ли матч против Десны самым трудным для "горняков" в чемпионате в текущем сезоне.

"Думаю, будет ошибкой анализировать целый чемпионат по одному матчу. Нам нужно смотреть глобально на турнир, а не лишь на одну маленькую часть. Да, сегодня встретились с сильной командой. Но все-таки у нас 10 очков отрыва. Делать выводы рано. Шахтер также заслуживает уважения всех. Я не хочу уже сейчас судить о чемпионате в целом, потому что баланс будет виден только в конце. И говорить о том, что мы в одном шаге от титула, я также не хочу, потому что такого нет".

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"Констатирую, что Десна – команда-гранд украинского чемпионата благодаря отличным качествам, технике, квалификации игроков и работе тренера. Показанное ими на поле – плоды хорошей подготовки. Поздравляю и соперника, и своих ребят, которым пришлось тяжело, но они добились победы. И также поздравляю болельщиков: всегда приятно играть на заполненных стадионах", — приводит слова Луиша Каштру официальный сайт Шахтера.

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ФК Шахтер, ФК Десна, Новости футбола, Луиш Каштру.
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