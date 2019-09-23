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Президент Днепра-1 мечтает о выходе в еврокубки уже в этом сезоне

Президент Днепра-1 мечтает о выходе в еврокубки уже в этом сезоне
13:16 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Почетный президент клуба заявил, что Днепр-1 уже сейчас мечтает о еврокубках

В рамках 8-го тура украинской Премьер-лиги Днепр-1 переиграл львовские Карпаты со счетом 2:0.

Почетный президент днепровского клуба Юрий Береза рассказал, что думает о выступлениях своей команды в УПЛ в нынешнем сезоне.

"Я получил истинное наслаждение и красоту от матча. Во-первых, видно, что команда прибавляет от поединка к поединку. Во-вторых, я вижу рисунок игры. Он есть даже в тех матчах, где мы уступаем, мы все равно играем в свой футбол. Возможно, нам не все удается, но мы демонстрируем свой футбол, в чем и есть наша самобытность.

Посмотрите на современную УПЛ. Кто имеет свой почерк? Очень мало таких команд. Я рад, что Днепр-1 имеет свой почерк. У нас есть вера в будущее, что в ближайшее время мы будем показывать результаты на уровне первой шестерки Премьер-лиги.

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Что касается ближайших матчей против грандов, то на этом уровне вообще нет простых игр. И в этих матчах против Динамо и Шахтера мы будем проверять команду, ее уровень. Мы уже сейчас мечтаем о еврокубках, и подобный опыт будет приобретаться именно в таких матчах", - цитирует функционера официальный сайт днепрян.

Ранее капитан Днепра-1 Сергей Кравченко высказался касательно грядущего поединка против Агробизнеса в рамках Кубка Украины, а также прокомментировал будущие матчи с Динамо и Шахтером в УПЛ.

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Футбол, Новости футбола, Юрий Береза, СК Днепр-1.
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