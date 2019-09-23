Спортдир Севильи: Не узнал Реал после поражения от ПСЖ

Новости спорта:Рамон Мончи прокомментировал поединок Севильи против Реала в чемпионате Испании.

Спортивный директор "Севильи" Рамон Мончи отдал должное мадридскому "Реалу" после поражения его команды в чемпионате Испании - 0:1. Королевский клуб пропустил три мяча в Лиге чемпионов от "ПСЖ", но через четыре дня одержал важную победу в Ла Лиге.

"Реал" был очень хорош, - цитирует Мончи испанская пресса.

Я из не узнал после поражения в Париже. Здесь они играли на очень высоком уровне и намного сильнее, чем в Лиге чемпионов. Это команда создана для побед. С ней очень трудно играть. Это была игра с небольшим количеством шансов на нашу победу.

У мадридцев были три шанса, но они реализовали только один. Это очень длинный сезон. Мы собираемся сделать выводы из наших первых нескольких игр и из этого поражения".