Скачать
Понедельник, 23.09.2019
Сегодня ФИФА назовет лучшего игрока года: Роналду, Месси или ван Дейк
Сегодня ФИФА назовет лучшего игрока года: Роналду, Месси или ван Дейк
Свитолина на шаг приблизилась к Итоговому турниру WTA
Свитолина на шаг приблизилась к Итоговому турниру WTA
Названы лучшие игрок и тренер 8-го тура УПЛ
Названы лучшие игрок и тренер 8-го тура УПЛ
Шахтер уходит в отрыв, обыграв в Чернигове Десну (Видео)
Шахтер уходит в отрыв, обыграв в Чернигове Десну (Видео)

Спортдир Севильи: Не узнал Реал после поражения от ПСЖ

Спортдир Севильи: Не узнал Реал после поражения от ПСЖ
19:22 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Рамон Мончи прокомментировал поединок Севильи против Реала в чемпионате Испании.

Спортивный директор "Севильи" Рамон Мончи отдал должное мадридскому "Реалу" после поражения его команды в чемпионате Испании - 0:1. Королевский клуб пропустил три мяча в Лиге чемпионов от "ПСЖ", но через четыре дня одержал важную победу в Ла Лиге.

"Реал" был очень хорош, - цитирует Мончи испанская пресса.

Я из не узнал после поражения в Париже. Здесь они играли на очень высоком уровне и намного сильнее, чем в Лиге чемпионов. Это команда создана для побед. С ней очень трудно играть. Это была игра с небольшим количеством шансов на нашу победу.

Звезда Ювентуса раздосадован своим положением в туринском клубе

У мадридцев были три шанса, но они реализовали только один. Это очень длинный сезон. Мы собираемся сделать выводы из наших первых нескольких игр и из этого поражения".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, Футбол, ФК Севилья, Новости футбола, Рамон Мончи.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Виталий Кличко мог устроить "денежный" поединок с посетителем ресторана
02 Динамо Михайличенко "прорвало" в матче против Ворсклы 5:0 (Видео)
03 "Это зверь": Редкач рассказал о тренировках Ломаченко
04 Ливерпуль добыл 15-ю победу подряд, обыграв Челси (Видео голов)
05 Прыжок Ван Перси и сейв года: как голкипер дважды спас пустые ворота (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь