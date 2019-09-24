Шевченко довызвал защитника Динамо на матчи с Литвой и Португалией

Новости спорта:Защитник "Динамо" заменил своего одноклубника.

Защитник киевского «Динамо» Артем Шабанов был довызван в состав сборной Украины на матчи отбора к Евро-2020 против Литвы и Португалии в связи с травмой Никиты Бурды сообщает пресс-служба УАФ.

Стоит отметить, что Бурда получил повреждение в матче 8-го тура УПЛ против «Ворсклы» (5:0), выбыв на неопределенный срок.

Напомним, что матчи против Литвы и Португалии запланированы на 11-го и 14 октября соответственно. «Синие-желтые» занимают первое место в группе B, имея в активе 13 очков, португальцы на 2 месте с 8 пунктами.

Напомним, сборная Украины сохранила свою позицию в рейтинге FIFA.