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Шевченко довызвал защитника Динамо на матчи с Литвой и Португалией

Шевченко довызвал защитника Динамо на матчи с Литвой и Португалией
08:04 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Защитник "Динамо" заменил своего одноклубника.

Защитник киевского «Динамо» Артем Шабанов был довызван в состав сборной Украины на матчи отбора к Евро-2020 против Литвы и Португалии в связи с травмой Никиты Бурды сообщает пресс-служба УАФ.

Стоит отметить, что Бурда получил повреждение в матче 8-го тура УПЛ против «Ворсклы» (5:0), выбыв на неопределенный срок.

Напомним, что матчи против Литвы и Португалии запланированы на 11-го и 14 октября соответственно. «Синие-желтые» занимают первое место в группе B, имея в активе 13 очков, португальцы на 2 месте с 8 пунктами.

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Напомним, сборная Украины сохранила свою позицию в рейтинге FIFA.

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Сборная Украины, ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Артем Шабанов.
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