МЮ начал переговоры с Погба по новому контракту

Новости спорта:Французский полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба может подписать новый контракт с клубом.

Минувшим трансферным окном огромный интерес к персоне Поля Погба приписывали Реалу. В соотечественнике лично был заинтересован Зинедин Зидан.

Как сообщает The Times, Манчестер Юнайтед начал переговоры с полузащитником о заключении новой сделки. Текущий контракт Погба действителен до лета 2021-го года.

Напомним, что француз не играл в последних матчах из-за повреждения, но уже восстановился и готов сразиться с Рочдейлом и Арсеналом.

Манчестер Юнайтед недавно продлил контракты с Давидом Де Хеа и Виктором Линделефом.