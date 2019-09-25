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МЮ начал переговоры с Погба по новому контракту

МЮ начал переговоры с Погба по новому контракту
04:32 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Французский полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба может подписать новый контракт с клубом.

Минувшим трансферным окном огромный интерес к персоне Поля Погба приписывали Реалу. В соотечественнике лично был заинтересован Зинедин Зидан.

Как сообщает The Times, Манчестер Юнайтед начал переговоры с полузащитником о заключении новой сделки. Текущий контракт Погба действителен до лета 2021-го года.

Напомним, что француз не играл в последних матчах из-за повреждения, но уже восстановился и готов сразиться с Рочдейлом и Арсеналом.

Реал намерен будущим летом подписать одного из лучших футболистов планеты

Манчестер Юнайтед недавно продлил контракты с Давидом Де Хеа и Виктором Линделефом.

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ФК Манчестер Юнайтед, Поль Погба, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Новости АПЛ.
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