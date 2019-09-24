"Хотим забить и не пропустить": Бабич - о предстоящем матче с Динамо

Новости спорта:Александр Бабич считает, что никакого кризиса в Динамо не было.

Главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич поделился ожиданиями от матча:

— «Динамо» уже вышло из кризиса? Это плохо для «Мариуполя»?

— Кризис — слишком громко сказано. Киевлянам очень не хватало реализации. Возможно, из-за этого появились какие-то проблемы психологического плана. Но «Динамо» выиграло два матча, а в Полтаве забило пять мячей. И не будем забывать, что у нашего соперника игроков — на два состава. А у нас дисквалифицирован Федорчук, травмированы Фомин и Кулаков, не восстановился Танковский.

— Ваша команда готова к матчу в Киеве?

— Физически — да, психологически — тоже. Работаем с хорошим настроением. Если думать не о результате, а об игре, будет и результат.

— И все же какой результат вас устроит?

— Мы хотим не пропустить и забить. С такой плотностью команд в турнирной таблице любое набранное очко важно.