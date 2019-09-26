Манчестер Юнайтед нацелился на вингера Барселоны

Новости спорта:Усман Дембеле может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Нападающий Барселоны Усман Дембеле в зимнее трансферное окно может сменить клубную прописку и перейти в Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает The Independent.

По информации источника, "красные дьяволы" планируют усилить атакующую линию и 22-летний француз является для них приоритетным вариантом.

Также сообщается, что в шорт-листе селекционной службы МЮ находится форвард Ювентуса Марио Манджукич, который в сентябре был близок к переходу в клуб из Катара, однако в конечном итоге остался в туринском клубе.

Ранее сообщалось, что Барселона хочет переманить талантливого полузащитника МЮ, у которого истекает контракт с "красными дьяволами".