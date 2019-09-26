Джеррард: Клопп делает фантастическую работу в Ливерпуле

Новости спорта:Бывший футболист Ливерпуля Стивен Джеррард ответил на заявление Юргена Клоппа.

Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард прокомментировал слова нынешнего рулевого "красных" Юргена Клоппа, который назвал Стиви Джи своим возможным преемником.

"Да, я удивлен и польщен", - приводит слова 39-летнего Стивена skysports.com.

"Клоппа не уволят завтра, во всяком случае, я бы этого не хотел. Он делает фантастическую работу", - сказал также Джеррард, который в настоящее время возглавляет шотландский "Рейнджерс".

"Кенни Далглиш и Стивен Джеррард оба оказывали мне очень большую поддержку с первого дня в Англии. Мое положение как главного тренера никак не связано с окружающими меня людьми. Если завтра "Ливерпуль" уволит меня, Кенни мог бы стать первым кандидатом на замену мне, но они, вероятно, позовут назад Стиви из Глазго", - сказал ранее Клопп.