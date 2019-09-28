"Понравилось": Пеллегрини прокомментировал матч с Борнмутом

Новости спорта:Наставник команды Ярмоленко прокомментировал исход матча с Борнмутом.

«Вест Хэм» в матче чемпионата Англии сыграл с «Борнмутом» 2:2, а один из голов лондонской команды забил украинский вингер Андрей Ярмоленко.

Итог поединка прокомментировал наставник Мануэль Пеллегрини.

«Я не разочарован тем, что нам не удалось выиграть. Мне понравилось, как сыграла команда, это был хороший матч. Мы с первых минут атаковали».

«Хорошо, что удалось отыграться. Мне понравилось, что у нас всегда были варианты в атаке», - сказал Пеллегрини.

«Вест Хэм» по итогам 7 туров держится на 3-м месте.