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Беседин прокомментировал скандальный пенальти в ворота Днепра-1 (Видео)

Беседин прокомментировал скандальный пенальти в ворота Днепра-1 (Видео)
20:14 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Форвард Артем Беседин прокомментировал пенальти в ворота Днепра-1.

В матче «Динамо» - «Днепр-1» киевляне выиграли 2:0, а второй гол с пенальти забил Виктор Цыганков. Сам пенальти и фол против Артема Беседина многие считают спорным, но не сам форвард киевлян.

«Пенальти? Конечно, был. У нас как - если судья дал пенальти, то он был, вот и все. Если судья дал, то было, а там пусть разбираются», - сказал Беседин.

Победа над Днепром-1 помогла команде Михайличенко подняться уже на третье место в турнирной таблице и не отпустить еще больше Шахтер, который, к слову, свой матч 9-го тура также выиграл, разгромив в Харькове Ворсклу 4:0.

Следующий поединок в рамках чемпионата Украины Динамо сыграет против Колоса в гостях, а Днепр-1 на своем поле примет действующего чемпионат УПЛ - донецкий Шахтер.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Чемпионат Украины, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Артем Беседин, СК Днепр-1.
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