Беседин прокомментировал скандальный пенальти в ворота Днепра-1 (Видео)

Новости спорта:Форвард Артем Беседин прокомментировал пенальти в ворота Днепра-1.

В матче «Динамо» - «Днепр-1» киевляне выиграли 2:0, а второй гол с пенальти забил Виктор Цыганков. Сам пенальти и фол против Артема Беседина многие считают спорным, но не сам форвард киевлян.

«Пенальти? Конечно, был. У нас как - если судья дал пенальти, то он был, вот и все. Если судья дал, то было, а там пусть разбираются», - сказал Беседин.

Победа над Днепром-1 помогла команде Михайличенко подняться уже на третье место в турнирной таблице и не отпустить еще больше Шахтер, который, к слову, свой матч 9-го тура также выиграл, разгромив в Харькове Ворсклу 4:0.

Следующий поединок в рамках чемпионата Украины Динамо сыграет против Колоса в гостях, а Днепр-1 на своем поле примет действующего чемпионат УПЛ - донецкий Шахтер.