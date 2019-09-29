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Гаттузо может возглавить клуб Серии А

Гаттузо может возглавить клуб Серии А
21:37 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Известный итальянец может вернутся к тренерской деятельности.

Экс-тренер Милана Дженнаро Гаттузо может стать главным тренером Дженоа.

Руководство клуба задумалось об отставке действующего тренера Аурелио Андреаццоли после поражения от Лацио (0:4) в матче 6-го тура Серии А.

В Дженоа рассматривают Гаттузо как основного кандидата в случае отставки Андреаццоли.

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Представители Дженоа уже контактировали с Гаттузо, который в настоящее время находится в России. Ранее сообщалось, что в кандидатуре Гаттузо заинтересованы и российские клубы, но итальянец опроверг эту информацию.

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Все по теме:

ФК Милан, ФК Дженоа, Серия А, Новости футбола, Дженнаро Гаттузо.
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