Гаттузо может возглавить клуб Серии А

Новости спорта:Известный итальянец может вернутся к тренерской деятельности.

Экс-тренер Милана Дженнаро Гаттузо может стать главным тренером Дженоа.

Руководство клуба задумалось об отставке действующего тренера Аурелио Андреаццоли после поражения от Лацио (0:4) в матче 6-го тура Серии А.

В Дженоа рассматривают Гаттузо как основного кандидата в случае отставки Андреаццоли.

Представители Дженоа уже контактировали с Гаттузо, который в настоящее время находится в России. Ранее сообщалось, что в кандидатуре Гаттузо заинтересованы и российские клубы, но итальянец опроверг эту информацию.