Легенда голландского футбола может возглавить Ман Сити

Новости спорта:Голландский специалист Джованни ван Бронкхорст может стать у руля гранда английской Премьер лиги.

Как утверждает Marca, руководство Манчестер Сити рассматривает Джованни ван Бронкхорста в качестве преемника нынешнему менеджеру команды Пепа Гвардиолы.

По данным источника, контракт испанского специалиста с "горожанами" истекает в 2021 году, и в клубе сомневаются, что тренер продлит договор, так как он не задерживался в командах на долгосрочной основе.

Также отмечается, что ван Бронкхорст в ближайшее время войдет в структуру Манчестер Сити.

Напомним, нидерландец четыре года возглавлял Фейеноорд, покинув клуб в конце прошлого сезона.