Талантливый хавбек Реала может перебраться в АПЛ

Новости спорта:Норвежский хавбек Реала Мартин Эдегор может продолжить свою карьеру в одном из клубов английской Премьер лиги.

Полузащитник сборной Норвегии и мадридского Реала Мартин Эдегор может перебраться в АПЛ. Об этом сообщает испанское издание El Desmarque.

По Информации источника, футболистом активно интересуются лондонский Арсенал и Манчестер Сити.

“Сливочные” не собираются возвращать полузащитника из аренды из Реал Сосьедада и может продать его, если сумма трансфера составит не менее 80 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Эдегора 7 матчей за Реал Сосьедад, в которых он отличился 2 голами и 2 голевыми передачами.

Напомним, ранее сообщалось, что Эдегор получил неожиданный приз за лучшего игрока Реал Сосьедада в августе.