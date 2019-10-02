Талантливый хавбек Реала может перебраться в АПЛ

Полузащитник сборной Норвегии и мадридского Реала Мартин Эдегор может перебраться в АПЛ. Об этом сообщает испанское издание El Desmarque.
По Информации источника, футболистом активно интересуются лондонский Арсенал и Манчестер Сити.
“Сливочные” не собираются возвращать полузащитника из аренды из Реал Сосьедада и может продать его, если сумма трансфера составит не менее 80 миллионов евро.
В текущем сезоне на счету Эдегора 7 матчей за Реал Сосьедад, в которых он отличился 2 голами и 2 голевыми передачами.
Напомним, ранее сообщалось, что Эдегор получил неожиданный приз за лучшего игрока Реал Сосьедада в августе.