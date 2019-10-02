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Динамо продлило контракт с голкипером

Динамо продлило контракт с голкипером
07:53 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Вратарь Динамо Георгий Бущан подписал новый контракт с киевским клубом.

Вратарь Динамо Георгий Бущан подписал новый контракт с киевским клубом. Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих".

Голкипер поставил подпись под четырехлетним договором, который рассчитан до июня 2023 года. Предыдущий контракт действовал до конца сезона-2020/21. 

Бущан является воспитанником Динамо. В текущем сезоне 24 голкипер принял участие в двух поединках чемпионата Украины и не пропустил ни одного гола.

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Напомним, что уже в четверг, 3 октября, Динамо сыграет на выезде против Лугано в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола, Георгий Бущан.
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