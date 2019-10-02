Генк примет грозный Наполи: где смотреть матч Лиги чемпионов

Второго октября состоятся матчи второго тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/20 в квартетах Е-Н. Открывать программу игрового дня будут два матча. В частности, в Генке (Бельгия) одноименный футбольный клуб примет лидера группы Е Наполи. Игра состоится на стадионе "Луминус Арена" и начнется в 19:55 по киевскому времени.
Рассудит встречу румыно-немецкая бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. В прямом эфире в Украине поединок покажет телеканал "Футбол 2".
После болезненного поражения от РБ Зальцбург в первом туре бельгийцы при родных трибунах попытаются порадовать своих болельщиков. Однако, специалисты не верят в успех хозяев. На победу Генка букмекеры дают коэффициент 7,4, успех же гостей оценивается в 1,45. Ничейный исход также маловероятен - 5,05. Напомним, в первом туре ЛЧ Наполи сотворил настоящую сенсацию, обыграв победителя Лиги чемпионов прошлого сезона - Ливерпуль.
Наполи сделал небольшой промо-ролик матча:
Genk, we are coming! @ChampionsLeague #UCL #GenkNapoli
#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/HQedwTeOmU
— Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 1, 2019
Еще один матч квартета Е пройдет сегодня: Ливерпуль примет Зальцбург. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.