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Манчестер Сити скромно обыграл Динамо (Загреб): обзор матча Лиги чемпионов (Видео)

Манчестер Сити скромно обыграл Динамо (Загреб): обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
13:00 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Манчестер Сити добыло уверенную победу во втором матче подряд Лиги чемпионов.

Первого октября в группе С Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/20 был сыгран матч лидеров Манчестер Сити - Динамо (Загреб). В Манчестере на стадионе "Сити оф Манчестер" местный Сити легко обыграл загребское Динамо (2:0).

МС на правах фаворита с первых минут начал штурмовать ворота гостей: Агуэро не сумел реализовать выход один на один, а на добивании Бернарду Силва пробил чуть выше перекладины. Аргентинец имел еще один голевой момент в первом тайме, но из убойной позиции пробил намного выше ворот. Немного позднее в перекладину после блестящей распасовки партнеров угодил Гюндоган. Несмотря на тотальное доминирование подопечных Гвардиолы на поле в первом тайме голов зрители так и не увидели.

Давление хозяев закономерно вылилось в забитый мяч уже во второй половине встречи. На 66-й минуте поединка Рахим Стерлинг точно пробил с пары метров по пустым воротам после блестящей передачи-прострела Мареза. Удвоить преимущество манчестерский клуб сумел лишь в добавленное время после разящей контр-атаки, наконечником которой выступил Фоден.

Голевой ураган в матче Тоттенхэм - Бавария (Видео)

Манчестер Сити - Динамо Загреб 2:0

Голы: Стерлинг 66', Фоден 90+5'.

Эта победа позволила Манчестер Сити единолично возглавить группу C с 6 баллами. Динамо (Загреб) и Шахтер набрали по три очка, Аталанта пока очков не набирала.

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