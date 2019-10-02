Скачать
Среда, 02.10.2019
Нардеп Беленюк - лучший спортсмен сентября в Украине (Фото, Видео)
Нардеп Беленюк - лучший спортсмен сентября в Украине (Фото, Видео)
Генк 0:0 Наполи: события матча
Генк 0:0 Наполи: события матча
Стартует новый сезон НХЛ: где смотреть матчи в Украине
Стартует новый сезон НХЛ: где смотреть матчи в Украине
Украина вырвала победу у Катара и вышла в лидеры группы на ЧМ по баскетболу 3х3
Украина вырвала победу у Катара (Видео)

Барселона 0:1 Интер: гости забили первыми гол

Смотрите фото (6)
Барселона 0:1 Интер: гости забили первыми гол
21:47 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Прямая трансляция матча 2-го Лиги чемпионов между Барселоной и Интером.

В среду, 2 октября, на стадионе Камп Ноу в Барселоне состоится матч второго тура Лиги чемпионов между Барселоной и Интером.

БАРСЕЛОНА 0:1 ИНТЕР

Гол: Мартинес 3

25' - Опасно Месси пробивал метров из 25-ти, но прямо в голкипера.

22' - Дамир Скомина достает желтую карточку, Жерар Пике (Барселона) ее получил за грубую игру.

21' - Антонио Кандрева (Интер) делает хороший навес в штрафную, но Марк-Андре Тер Штеген был первый на мяче тут.

16' - Игра прервана из-за офсайда. Лаутаро Мартинес (Интер) снова вне игры.

12' - Артур (Барселона) не нашел никого из партнеров по команде своим пасом и удар был заблокирован.

7' - Нельсон Семеду (Барселона) был в нескольких сантиметрах от того, чтобы дотянуться до мяча.

6' - Николо Барелла (Интер) получает желтую карточку.

3' - ГОЛ! Лаутаро Мартинес (Интер) получил великолепную передачу в штрафной и точно пробил в правый угол ворот! Отлично!

Матч начался

Судить сегодня будет Дамир Скомина.

СОСТАВЫ

«Барселона»: тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Лангле, Семеду, Артур, Бускетс, де Йонг, Месси, Суарес, Гризманн.

«Интер»: Ханданович, Годин, де Врей, Шкриньяр, Кандрева, Сенси, Барелла, Брозович, Асамоа, Л. Мартинес, Санчес.

Прямую трансляцию противостояния между испанским и итальянским коллективами можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 1".

Букмекеры считают безоговорочным фаворитом этого поединка "Барселону". На победу испанского клуба дается коэффициент 1,56. На успех "Интера" можно поставить с коэффициентом 5,75. Ничья оценивается коэффициентом 4,20.

СЛОВА ТРЕНЕРОВ

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде:

«Мы должны концентрироваться только на том, что нас ждет впереди. А нас ждет многое. Нужно пытаться двигаться в том же направлении, принимая тот факт, что вокруг нашего клуба всегда возникает множество противоречий из ниоткуда.

Все разногласия приходят извне, а не изнутри команды. Мы должны продолжать двигаться только вперед. Мы сфокусированы на игре с «Интером».

Главный тренер «Интера» Антонио Конте:

«Наша группа интересная и сложная. Мы оценили это в матче со «Славией». Если у вас есть амбиции, и вы хотите пройти как можно дальше, то нужно набирать очки на любом стадионе.

Против «Барселоны» сложно играть – это одна из сильнейших команд в мире и претендент на победу в Лиге чемпионов, но хотим сыграть в свой футбол с должным уважением. Нам нужно играть интенсивно, поддерживая высокий темп как с мячом, так и без него. «Барселона» может реализовать любой момент, но это часть процесса. Мы хотим показать, что находимся на правильном пути.

Нам не нужна мотивация в матче с «Барселоной». Достаточно одного ее имени».

За всю историю коллективы провели между собой 12 поединков. Половину из них выиграла испанская команда. Интер добыл 2 победы, еще 4 матча завершились вничью. Команды встречались в прошлогодней Лиге чемпионов на стадии группового раунда. Тогда каталонцы обыграли соперника на своем поле (2:0), в то время как на «Джузеппе Меацца» была зафиксирована ничья (1:1).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

УЕФА, ФК Бавария, ФК Интер (Милан), Лига Чемпионов, ЛЧ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Манчестер Сити 2:0 Динамо Загреб: события матча (Фото, Видео)
02 Слова наставника Аталанты после матча с Шахтером в ЛЧ
03 Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 1 октября (Видео)
04 Аталанта 1:2 Шахтер: события матча (Видео)
05 Бенефис Пятова: Шахтер вырвал победу в матче с Аталантой на "Сан Сиро" (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь