Барселона 0:1 Интер: гости забили первыми гол

Новости спорта:Прямая трансляция матча 2-го Лиги чемпионов между Барселоной и Интером.

В среду, 2 октября, на стадионе Камп Ноу в Барселоне состоится матч второго тура Лиги чемпионов между Барселоной и Интером.

БАРСЕЛОНА 0:1 ИНТЕР

Гол: Мартинес 3

25' - Опасно Месси пробивал метров из 25-ти, но прямо в голкипера.

22' - Дамир Скомина достает желтую карточку, Жерар Пике (Барселона) ее получил за грубую игру.

21' - Антонио Кандрева (Интер) делает хороший навес в штрафную, но Марк-Андре Тер Штеген был первый на мяче тут.

16' - Игра прервана из-за офсайда. Лаутаро Мартинес (Интер) снова вне игры.

12' - Артур (Барселона) не нашел никого из партнеров по команде своим пасом и удар был заблокирован.

7' - Нельсон Семеду (Барселона) был в нескольких сантиметрах от того, чтобы дотянуться до мяча.

6' - Николо Барелла (Интер) получает желтую карточку.

3' - ГОЛ! Лаутаро Мартинес (Интер) получил великолепную передачу в штрафной и точно пробил в правый угол ворот! Отлично!

Матч начался

Судить сегодня будет Дамир Скомина.

СОСТАВЫ

«Барселона»: тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Лангле, Семеду, Артур, Бускетс, де Йонг, Месси, Суарес, Гризманн.

«Интер»: Ханданович, Годин, де Врей, Шкриньяр, Кандрева, Сенси, Барелла, Брозович, Асамоа, Л. Мартинес, Санчес.

Прямую трансляцию противостояния между испанским и итальянским коллективами можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 1".

Букмекеры считают безоговорочным фаворитом этого поединка "Барселону". На победу испанского клуба дается коэффициент 1,56. На успех "Интера" можно поставить с коэффициентом 5,75. Ничья оценивается коэффициентом 4,20.

СЛОВА ТРЕНЕРОВ

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде:

«Мы должны концентрироваться только на том, что нас ждет впереди. А нас ждет многое. Нужно пытаться двигаться в том же направлении, принимая тот факт, что вокруг нашего клуба всегда возникает множество противоречий из ниоткуда.

Все разногласия приходят извне, а не изнутри команды. Мы должны продолжать двигаться только вперед. Мы сфокусированы на игре с «Интером».

Главный тренер «Интера» Антонио Конте:

«Наша группа интересная и сложная. Мы оценили это в матче со «Славией». Если у вас есть амбиции, и вы хотите пройти как можно дальше, то нужно набирать очки на любом стадионе.

Против «Барселоны» сложно играть – это одна из сильнейших команд в мире и претендент на победу в Лиге чемпионов, но хотим сыграть в свой футбол с должным уважением. Нам нужно играть интенсивно, поддерживая высокий темп как с мячом, так и без него. «Барселона» может реализовать любой момент, но это часть процесса. Мы хотим показать, что находимся на правильном пути.

Нам не нужна мотивация в матче с «Барселоной». Достаточно одного ее имени».

За всю историю коллективы провели между собой 12 поединков. Половину из них выиграла испанская команда. Интер добыл 2 победы, еще 4 матча завершились вничью. Команды встречались в прошлогодней Лиге чемпионов на стадии группового раунда. Тогда каталонцы обыграли соперника на своем поле (2:0), в то время как на «Джузеппе Меацца» была зафиксирована ничья (1:1).