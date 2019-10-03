Александрия 0:0 Гент: текстовая онлайн-трансляция матча

Новости спорта:Смотреть текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги Европы Александрия - Гент.

В четверг, 3 октября, Александрия сыграет поединок второго тура группового раунда Лиги Европы УЕФА. Соперником украинского клуба будет представитель бельгийского чемпионата Гент.

Александрия 0:0 Гент

Стадион - "Арена Львов", Львов. Прямая трансляция - канал "Футбол 1". Главный арбитр - Йенс Мое (Дания).

Судья дает стартовый свисток. Матч начался!

Появились команды на поле уже. Прозвучал гимн Лиги Европы на Арене Львов.

Формы в которых сыграют команды:

Стартовые составы:

Александрия: Панькив — Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко — Банада, Ковалец, Гречишкин — Лучкевич, Ситало, Третьяков.

Запасные: Билык, Бабогло, Довгий, Безбородько, Запорожан, Шастал, Задерака.

Гент: Каминьски — Люстиг, Пластун, Нгадеу-Нгаджуи, Асаре — Кумс, Давид, Овусу, Оджиджа — Депуатр, Яремчук

Запасные: Коосеманс, Домпе, Квилитая, Мохаммади, Деягере, Бронн, Кубо.

Александрия в стартовом туре группового раунда Лиги Европы встречалась с немецким Вольфсбургом в гостях. Поединок тот Александрия проиграла, но сказать, что матч был провальным нельзя. Команда Шарана сыграла в целом неплохо, учитывая, что класс футболистов Вольфсбурга выше, чем у украинского клуба, то результат вполне закономерный. Во втором туре Александрия уже будет играть дома, вернее в Украине. Напомним, Александрия не может принимать матчи ЛЕ на своем родном стадионе и будет играть во Львове.

Александрия настраивается дать бой бельгийскому клубу и завоевать первые очки в своей группе. Выйдет это или нет покажет уже сама игра.

Что касается Гента, то бельгийцы стартовали с победы в первом туре, победив французский Сент-Этьен на родном стадионе со счетом 3:2. Интересным будет посмотреть матч Александрии и Гента еще и со стороны дуэли украинских легионеров бельгийского клуба. Напомним, что цвета бельгийского клуба защищают сразу три украинца: Игорь Пластун, Роман Безус и Роман Яремчук. Все они здоровы и готовы выйти на матч против Александрии.

Букмекеры считают фаворитом этого противостояния Гент. Средние коэффициенты на матч следующие: победа Александрии - 4.95, ничья - 4.00, победа Гента - 1.75. Несмотря на то, что бельгийцев считают явным фаворитов, не стоит ожидать легкой победы гостей в этом матче. Александрия очень организованная команда и умеет дать бой любому противнику, даже в игре с Вольфсбургом в гостях команда Шарана сумела создать некоторые проблемы немецкому клубу.