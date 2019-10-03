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Заявка сборной Англии на отборочные матчи Евро-2020

Заявка сборной Англии на отборочные матчи Евро-2020
18:43 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Английский специалист Гарет Саутгейт огласил заявку национальной сборной Англии на отборочные поединки ЧЕ-2020.

Гарет Саутгейт огласил список футболистов сборной Англии на ближайшие матчи отбора на Евро-2020 против Чехии и Болгарии. В списке нашлось место для Тэмми Абрахама (у нападающего был вариант выступать за сборную Нигерии), его одноклубника по Челси Фикайо Томори, а также хавбека Эвертона Фабиана Делфа.

Полузащитник Тоттенхэма Деле Алли, из-за травмы сыгравший только в четырех матчах за "шпор" в этом сезоне, не вызван в сборную. Также отсутствуют Аарон Ван-Биссака и Джесси Лингард из МЮ.

Вратари: Том Хитон (Астон Вилла), Джордан Пикфорд (Эвертон), Ник Поуп (Бернли).

Защитники: Трент Александр-Арнольд (Ливерпуль), Бен Чилвелл (Лестер), Джо Гомес (Ливерпуль), Майкл Кин (Эвертон), Харри Магуайр (МЮ), Тайрон Мингс (Астон Вилла), Дэнни Роуз (Тоттенхэм), Фикайо Томори (Челси), Киран Триппьер (Атлетико).

Полузащитники: Росс Баркли (Челси), Фабиан Делф (Эвертон), Джордан Хендерсон (Ливерпуль), Джеймс Меддисон (Лестер), Мейсон Маунт (Челси), Деклан Райс (Вест Хэм), Харри Уинкс (Тоттенхэм).

Нападающие: Тэмми Абрахам (Челси), Харри Кейн (Тоттенхэм), Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед), Джейдон Санчо (Боруссия Д), Рахим Стерлинг (Ман Сити), Каллум Уилсон (Борнмут).

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Матч против чехов англичане проведут 11 октября, а спустя три дня сыграют с болгарами. После четырех сыгранных поединков "три льва" лидируют в группе А, набрав 12 очков.

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Сборная Англии, Футбол, Новости футбола, ЧЕ-2020, Харри Кейн, Джейдон Санчо, Отбор Евро-2020.
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