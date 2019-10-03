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Наставник Вест Хэма рассыпался в комплиментах в адрес Ярмоленко

Наставник Вест Хэма рассыпался в комплиментах в адрес Ярмоленко
22:19 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Наставник лондонского Вест Хэма Мануэль Пеллегрини поделился своим мнением о выступлениях Андрея Ярмоленко.

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини поделился мнением относительно игровой формы полузащитника Андрея Ярмоленко в последних матчах.

"Ярмоленко играет именно так, как мы и ожидали, когда покупали его. В прошлом году он показывал отличный футбол в матчах против топ-команд, но затем Андрей получил тяжелую травму. Ярмоленко вернулся и продолжает демонстрировать хорошую игру", – цитирует слова Пеллегрини официальный сайт Вест Хэма.

Отметим, что в этом сезоне Ярмоленко провел за Вест Хэм 6 матчей, отметившись 3 голами.

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Добавим, что в турнирной таблице АПЛ Вест Хэм занимает пятое место. В следующем туре "молотобойцы" встретятся с Кристал Пэлас, матч состоится 5 октября.

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Все по теме:

ФК Вест Хэм Юнайтед, Мануэль Пеллегрини, Футбол, АПЛ, Андрей Ярмоленко, Новости футбола.
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