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Экс-тренер клуба из РФПЛ возглавил Андерлехт Макаренко

Экс-тренер клуба из РФПЛ возглавил Андерлехт Макаренко
08:34 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Новым главным тренером Андерлехта стал Франк Веркаутерен.

Новым главным тренером Андерлехта стал Франк Веркаутерен, о чем брюссельский клуб объявил на своем официальном сайте. Контракт с 62-летним наставником подписан на 2,5 года.

Предыдущий главный тренер Лиловых Саймон Дэвис продолжит работать в штабе нового коуча, а вот технический директор клуба Франк Арнесен покинул занимаемую должность.

Ранее Веркаутерен уже возглавлял Андерлехт с 2005 по 2007 год и выиграл с Лиловыми два чемпионства в Бельгии. В 2011 году он привел к чемпионскому титулу Генк.

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Также Веркаутерен известен по работе с лиссабонским Спортингом и Крыльями Советов.

Андерлехт, за который выступает украинский полузащитник Евгений Макаренко, после девяти туров занимает всего лишь 13-е место в чемпионате с шестью очками. Сегодня Лиловые сыграют на выезде против Шарлеруа.

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Евгений Макаренко, Футбол, Новости футбола, Франк Веркаутерен.
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