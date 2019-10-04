Экс-тренер клуба из РФПЛ возглавил Андерлехт Макаренко

Новости спорта:Новым главным тренером Андерлехта стал Франк Веркаутерен.

Новым главным тренером Андерлехта стал Франк Веркаутерен, о чем брюссельский клуб объявил на своем официальном сайте. Контракт с 62-летним наставником подписан на 2,5 года.

Предыдущий главный тренер Лиловых Саймон Дэвис продолжит работать в штабе нового коуча, а вот технический директор клуба Франк Арнесен покинул занимаемую должность.

Ранее Веркаутерен уже возглавлял Андерлехт с 2005 по 2007 год и выиграл с Лиловыми два чемпионства в Бельгии. В 2011 году он привел к чемпионскому титулу Генк.

Также Веркаутерен известен по работе с лиссабонским Спортингом и Крыльями Советов.

Андерлехт, за который выступает украинский полузащитник Евгений Макаренко, после девяти туров занимает всего лишь 13-е место в чемпионате с шестью очками. Сегодня Лиловые сыграют на выезде против Шарлеруа.