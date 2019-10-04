Травма Бойко: сколько пропустит основной голкипер Динамо

Новости спорта:Голкипер «Динамо» Денис Бойко может пропустить из-за травмы около месяца

Голкипер «Динамо» Денис Бойко может пропустить из-за травмы около месяца, сообщает «Динамо» Киев от Шурика».

На предматчевой разминке с «Лугано» Бойко получил сильное растяжение связок голеностопа. Есть подозрение, что одна из связок была разорвана.

В Киеве 31-летнему футболисту проведут обследование, которое определит характер травмы.

В текущем сезоне Бойко провел 10 матчей, в которых пропустил 12 мячей.

Напомним, он был вызван в сборную Украины на матчи против Литвы (11 октября) и Португалии (14 октября).