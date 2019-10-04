Легенда французского футбола стал тренером соперника Александрии в Лиге Европы

Новости спорта:Французский специалист Клод Пюэль стал главным тренером соперника Александрии по группе в Лиге Европе.

Сент-Этьен на своем официальном сайте сообщил, что Клод Пюэль стал новым главным тренером команды. Контракт рассчитан до 2022 года.

Claude #Puel est le nouveau manager général et entraîneur de l'#ASSE. Il s'est engagé jusqu'en !https://t.co/NpiXBBzDvl — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) October 4, 2019

Ранее специалиста сватали в родной Монако, за который он провел всю игровую карьеру, но пока наставником "монегасков" остается Леонарду Жардим.

Последним местом работы Пюэля был Лестер.

Напомним, в 3 и 4 турах группового этапа Лиги Европы Сент-Этьен сыграет против Александрии.