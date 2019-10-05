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Салах пропустит ближайший матч сборной Египта: названа причина

Салах пропустит ближайший матч сборной Египта: названа причина
07:23 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Наставник "фараонов" решил предоставить форварду отдых.

Как информирует Egypt Today, нападающий Ливерпуля Мохамед Салах пропустит ближайший поединок своей национальной сборной.

Наставник сборной Египта Хоссам Эль-Бадри пообщался с нападающим и решил не вызывать его в расположение "фараонов", предоставив тому отдых.

Таким образом, Салах пропустит товарищеский поединок сборной Египта против Ботсваны, который состоится 14 октября.

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Следующие официальные матчи "фараонов" состоятся в ноябре. Египтяне сыграют против Кении (11 ноября) и Коморских островов (19 ноября) в рамках отбора к Кубку африканских наций 2021 года в Камеруне.

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Футбол, Новости футбола, Мохамед Салах, Сборная Египта.
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