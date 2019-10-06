Ключевой игрок Реала попал в лазарет "сливочных"

Новости спорта:Хавбек сборной Германии Тони Кроос не сыграет в ближайших матчах мадридского Реала.

Полузащитник Реала Тони Кроос может пропустить ближайшие матчи из-за проблем со здоровьем.

Кроос травмировался в субботнем матче с Гранадой (4:2), покинув поле в середине первого тайма.

Как сообщает официальный сайт испанского клуба, у немецкого хавбека выявили повреждение приводящей мышцы левого бедра. Сроки восстановления 29-летнего игрока пока остаются неизвестными.

В текущем сезоне Кроос провел 10 поединков в футболке "сливочных", отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что травму получил левый защитник Марсело.