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Ключевой игрок Реала попал в лазарет "сливочных"

Ключевой игрок Реала попал в лазарет "сливочных"
17:40 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Хавбек сборной Германии Тони Кроос не сыграет в ближайших матчах мадридского Реала.

Полузащитник Реала Тони Кроос может пропустить ближайшие матчи из-за проблем со здоровьем.

Кроос травмировался в субботнем матче с Гранадой (4:2), покинув поле в середине первого тайма.

Как сообщает официальный сайт испанского клуба, у немецкого хавбека выявили повреждение приводящей мышцы левого бедра. Сроки восстановления 29-летнего игрока пока остаются неизвестными.

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В текущем сезоне Кроос провел 10 поединков в футболке "сливочных", отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что травму получил левый защитник Марсело.

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ФК Реал, Футбол, Чемпионат Испании, Тони Кроос, Новости футбола.
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