Суркис рассказал о главной проблеме украинского футбола

Новости спорта:Президент Динамо Игорь Суркис оценил молодых футболистов киевской команды.

Президент «Динамо» Игорь Суркис оценил молодых игроков команды и перспективы УПЛ.

Как оцените выход Цитаишвили?

«Вот ему дали шанс, и я считаю, он им воспользовался, даже несмотря на то, что не забил. Считаю, что в таких матчах того же Цитаишвили, Попова нужно выпускать раньше, чтобы они набирались опыта. Чемпионами мира просто так не становятся. Это будущее «Динамо».

И, самое главное, чтобы они тем шансом, которым им дают, воспользовались. Как этим шансом воспользовался Миколенко. Мы не представляем «Динамо» без Миколенко, а ему всего лишь 19 лет. Он становится мужиком, у него большое будущее».

Вы можете сравнить этот чемпионат Украины с предыдущим? Вырос ли уровень первенства?

«С теми командами, с которыми мы играли в последнее время — они играют в футбол. Они начали играть в футбол, пытаются найти счастье у чужих ворот. И нам тогда становится легче вскрывать эту оборону.

Будет улучшаться уровень жизни — будет улучшаться наш футбол. Я в это верю. Возможно, тогда и футболисты более классные захотят к нам ехать. Сегодня пригласить футболистов в наш чемпионат — очень сложно, не хотят ехать. Сегодня все читается в интернете за секунду. Надеюсь, чемпионат будет прогрессировать, а пока нужно надеяться на своих молодых ребят».