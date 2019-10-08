Официально: Сампдория уволила главного тренера

Новости спорта:Сампдория объявила о расставании с главным тренером команды Эусебио Ди Франческо.

50-летний специалист потерял должность тренера "блучеркьяти". Об этом сообщает официальный сайт Сампдории.

Ди Франческо уволили из неудачного старта сезона. Сампа под руководством экс-тренера Ромы одержала лишь одну победу в 7-ми турах Серии А и занимает последнюю строчку в турнирной таблице.

В субботу генуэзцы бесславно уступили Вероне на выезде (0:2), поэтому Ди Франческо отправили в отставку несмотря на подписанный летом 3-летний контракт.

Вакантное место на Луиджи Феррарис может занять Стефано Пиоли или Джузеппе Якини.