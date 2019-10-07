Барселона должна Ливерпулю почти €100 млн: все подробности

Зимой 2018 года "Барселона" оформила трансфера Филиппе Коутиньо. Сумма перехода составила порядка 160 миллионов евро. Однако чемпион Испании все еще не расплатился с англичанами.
По данным AS, долги каталонцев перед другими командами составляют 260 миллионов и больше всех они должны "Ливерпулю". Англичане должны получить за трансфер бразильца еще 94 миллиона.
В ближайшей перспективе "Барселона" отправит 28 миллионов евро в "Ливерпуль". После этого они будут должны еще 66 миллионов, которые будут отдавать в течении нескольких лет.
Напомним, что сейчас Коутиньо отправлен в аренду в "Баварию", есть вероятность, что чемпион Германии выкупит бразильца.