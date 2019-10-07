Скачать
Понедельник, 07.10.2019
Усик дебютирует в супертяжелом весе против "Короля ринга"
Усик дебютирует в супертяжелом весе против "Короля ринга"
Битва лидеров: как Ювентус обыграл Интер (Видео)
Битва лидеров: как Ювентус обыграл Интер (Видео)
Два удаления и три пенальти: Динамо со скандалом разгромило Колос (Видео)
Два удаления и три пенальти: Динамо со скандалом разгромило Колос (Видео)
Беринчик решением судей победил Морено (Видео)
Беринчик решением судей победил Морено (Видео)

Барселона должна Ливерпулю почти €100 млн: все подробности

Барселона должна Ливерпулю почти €100 млн: все подробности
20:48 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Каталонская Барселона до этого времени не выплатила нужную сумму Ливерпулю за трансфер бразильца Филиппе Коутиньо.

Зимой 2018 года "Барселона" оформила трансфера Филиппе Коутиньо. Сумма перехода составила порядка 160 миллионов евро. Однако чемпион Испании все еще не расплатился с англичанами.

По данным AS, долги каталонцев перед другими командами составляют 260 миллионов и больше всех они должны "Ливерпулю". Англичане должны получить за трансфер бразильца еще 94 миллиона.

В ближайшей перспективе "Барселона" отправит 28 миллионов евро в "Ливерпуль". После этого они будут должны еще 66 миллионов, которые будут отдавать в течении нескольких лет.

Месси забил невероятный гол Севильи и установил очередной рекорд (Видео)

Напомним, что сейчас Коутиньо отправлен в аренду в "Баварию", есть вероятность, что чемпион Германии выкупит бразильца.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола, Филиппе Коутиньо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Месси забил невероятный гол Севильи и установил очередной рекорд (Видео)
02 Два удаления и три пенальти: Динамо со скандалом разгромило Колос (Видео)
03 Тренер Динамо - о скандальном пенальти в игре с Колосом: Зачем мне это разбирать
04 Усик дебютирует в супертяжелом весе против "Короля ринга"
05 Трагическая смерть: футболист погиб, выпав с балкона
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь