Барселона должна Ливерпулю почти €100 млн: все подробности

Новости спорта:Каталонская Барселона до этого времени не выплатила нужную сумму Ливерпулю за трансфер бразильца Филиппе Коутиньо.

Зимой 2018 года "Барселона" оформила трансфера Филиппе Коутиньо. Сумма перехода составила порядка 160 миллионов евро. Однако чемпион Испании все еще не расплатился с англичанами.

По данным AS, долги каталонцев перед другими командами составляют 260 миллионов и больше всех они должны "Ливерпулю". Англичане должны получить за трансфер бразильца еще 94 миллиона.

В ближайшей перспективе "Барселона" отправит 28 миллионов евро в "Ливерпуль". После этого они будут должны еще 66 миллионов, которые будут отдавать в течении нескольких лет.

Напомним, что сейчас Коутиньо отправлен в аренду в "Баварию", есть вероятность, что чемпион Германии выкупит бразильца.