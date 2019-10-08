Легенда Барселоны планирует податься в киберспорт

Легенда сборной Бразилии, Барселоны и Милана Роналдиньо может начать киберспортивную карьеру. Об этом он сообщил в рекламе контроллеров Scuf.
Как сообщил футболист, он хочет создать свою личную команду, собрав в ней лучших киберспортивнов из Бразилии.
Вероятно, футболист будет выступать в дисциплине PES или FIFA. Сам Роналдиньо решил не раскрывать деталей своей деятельности.
Команда бразильца будет носить название R10.
Напомним, ранее сообщалось, что киберспорт в ближайшее время может стать частью Олимпийских игр.