Легенда Барселоны планирует податься в киберспорт

Новости спорта:Роналдиньо может начать киберспортивную карьеру.

Легенда сборной Бразилии, Барселоны и Милана Роналдиньо может начать киберспортивную карьеру. Об этом он сообщил в рекламе контроллеров Scuf.

Как сообщил футболист, он хочет создать свою личную команду, собрав в ней лучших киберспортивнов из Бразилии.

Вероятно, футболист будет выступать в дисциплине PES или FIFA. Сам Роналдиньо решил не раскрывать деталей своей деятельности.

Команда бразильца будет носить название R10.

Напомним, ранее сообщалось, что киберспорт в ближайшее время может стать частью Олимпийских игр.