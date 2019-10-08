Скачать
Вторник, 08.10.2019
Соперник Усика провалил допинг-тест
Соперник Усика провалил допинг-тест
Битва лидеров: как Ювентус обыграл Интер (Видео)
Битва лидеров: как Ювентус обыграл Интер (Видео)
Украина пробилась в четвертьфинал чемпионата мира по мини-футболу
Украина пробилась в четвертьфинал чемпионата мира по мини-футболу
Беринчик решением судей победил Морено (Видео)
Беринчик решением судей победил Морено (Видео)

Легенда Барселоны планирует податься в киберспорт

Легенда Барселоны планирует податься в киберспорт
07:36 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Роналдиньо может начать киберспортивную карьеру.

Легенда сборной Бразилии, Барселоны и Милана Роналдиньо может начать киберспортивную карьеру. Об этом он сообщил в рекламе контроллеров Scuf.

Как сообщил футболист, он хочет создать свою личную команду, собрав в ней лучших киберспортивнов из Бразилии.

Вероятно, футболист будет выступать в дисциплине PES или FIFA. Сам Роналдиньо решил не раскрывать деталей своей деятельности.

Основной вратарь Шальке бесплатно перейдет в Баварию

Команда бразильца будет носить название R10.

Напомним, ранее сообщалось, что киберспорт в ближайшее время может стать частью Олимпийских игр.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, Футбол, Роналдиньо, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Агент Мирчи Луческу: Мы готовы принять предложение Динамо
02 Именитый немецкий тренер возглавит Спартак
03 Свитолина рассказала о своих планах на ближайшее время
04 Назван лучший игрок месяца в АПЛ по версии PFA
05 Коноплянка: Намерены взять 4 очка в играх с Литвой и Португалией
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь