В Первой лиге состоялась еще одна тренерская отставка

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Запорожский «Металлург» уволил главного тренера команды Ивана Богатыря. Контракт с наставником расторгнут по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает официальный сайт «Металлурга».

Под руководством Богатыря "Металлург" в Первой лиге одержал лишь одну победу в 12 матчах, потерпев при этом десять поражений. Команда занимает последнее место в лиге.

Исполняющим обязанности главного тренера «Металлурга» назначен бывший полузащитник запорожцев Алексей Годин.

В последнем матче «Металлург» дома проиграл «Волыни» (1:3). В следующем туре Первой лиги запорожцы сыграют на выезде против «Прикарпатья».