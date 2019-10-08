Источник: Милан уволит главного тренера

Новости спорта:Марко Джампаоло, скорее всего, лишился своей работы.

Главный тренер Милана Марко Джампаоло был отправлен в отставку со своего поста, утверждает журналист Фабрицио Романо в своём твиттере.

Ожидается, что преемником специалиста на посту наставника россонери станет Стефано Пиоли. Его последним клубом была Фиорентина.

Джампаоло возглавил Милан минувшим летом после отставки Дженнаро Гаттузо, ранее защищавшего цвета клуба в качестве футболиста. До прихода в стан россонери Марко возглавлял Кальяри, Сиену, Катанью, Брешию, Эмполи, Сампдорию и ряд других итальянских команд.

После семи туров Милан занимает 10-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, имея в активе 9 очков и на 10 очков отставая от лидера первенства в лице Ювентуса.