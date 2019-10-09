"Очень плохой": Дембеле получил дисквалификацию и пропустит Эль-Класико

Новости спорта:Молодой игрок Барселоны "договорился" в победном матче над "Севильей".

22-летний французский футболист Барселоны Усман Дембеле сегодня получил 2-х матчевую дисквалификацию. Об этом сообщает Королевская федерация футбола Испании.

Дембеле получил красную карточку от арбитра Матеу Лаоса, который в протоколе матча Барселона - Севилья указал слова футболиста в свой адрес так: "Очень плохой, ты очень плохой".

⚖ SANCIONES | Acuerdos y resoluciones del Comité de Competición correspondientes a la J8 en Primera y a la J10 en Segunda División



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Таким образом, француз не поможет Барселоне в двух предстоящих матчах: 19 октября - с Эйбаром, 26 октября - с мадридским Реалом.