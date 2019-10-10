Ключевые футболисты ПСЖ могут покинуть клуб следующим летом

Новости спорта:Французский клуб не хочет продлевать контракты с Кавани и Тиаго Силвой.

Уругвайский форвард Эдинсон Кавани и бразильский центральный защитник Пари Сен-Жермена Тьяго Силва могут уйти из столичного клуба уже летом 2020 года.

По информации ESPN, боссы парижского клуба не особенно желают продлевать соглашения, которые заканчиваются следующим летом. 35-летний Тьяго не входит в планы руководства ПСЖ, а 32-летнему Эдинсону планировали предложить новый контракт, однако травма заставила усомниться в нем.

Кавани, в случае если игрок и клуб не будут продлевать соглашение, может перебраться в Атлетико Мадрид, Наполи, Интер и Манчестер Юнайтед.

Также сообщается, что у Пари Сен-Жермен сейчас в приоритете заключить новый контракт с Марко Вератти и Маркиньосом.

Ранее мы рассказывали, что Мауро Икарди, выступающий за ПСЖ, продолжает являться одной из главных трансферных целей туринского Ювентуса.