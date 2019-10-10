Конте попросил руководство Интера подписать хавбека Манчестер Юнайтед

Новости спорта:Сербский хавбек Неманья Матич может перебраться из Манчестер Юнайтед в итальянский чемпионат.

После прихода в "Интер", Антонио Конте получил довольно солидное усиление своего состава. Однако по мнению итальянца, этого пока что недостаточно.

Наставник хочет видеть в клубе Неманью Матича, с которым уже ранее имел дело в "Челси".

По данным FCInterNews.it., руководство "Интера" готово исполнить и эту просьбу тренера.

У серба следующим летом заканчивается контракт с "МЮ". Однако "Интер" хочет сделать ход на опережение и подписать полузащитника в январе. В ближайшее время стороны могут сесть за стол переговоров.

В этом сезоне Матич не очень часто появляется на поле, проведя за "Манчестер" лишь 5 матчей.