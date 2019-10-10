Барселона нацелилась на талантливого хавбека Ювентуса

Новости спорта:Французский футболист Адриен Рабио может перебраться из туринского Ювентуса в каталонскую Барселону.

Полузащитник Ювентуса Адриен Рабио вновь попал в сферу интересов Барселоны, сообщает портал Calciomercato.

Барселона хотела подписать Рабио минувшим летом, однако он решил выбрать Ювентус. Центральному полузащитнику пока не удается закрепиться в туринском клубе, и каталонцы хотят воспользоваться этой ситуацией, чтобы переманить его.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 4 поединка в футболке "бьянконери", не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Барселона намерена побороться за полузащитника Наполи Фабиана Руиса.