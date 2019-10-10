Скачать
Четверг, 10.10.2019
Сенцов и другие освобожденные посетят матч Украина - Португалия
Сенцов и другие освобожденные посетят матч Украина - Португалия
Усик и Уизерспун провели открытую тренировку в Чикаго (Фото, Видео)
Усик и Уизерспун провели открытую тренировку в Чикаго (Фото, Видео)
Чазз Уизерспун по прозвищу Джентльмен: все о новом сопернике Усика (Видео)
Чазз Уизерспун по прозвищу Джентльмен: все о сопернике Усика
Названа дата осеннего дерби Шахтер vs Динамо
Названа дата осеннего дерби Шахтер vs Динамо

Барселона нацелилась на талантливого хавбека Ювентуса

Барселона нацелилась на талантливого хавбека Ювентуса
17:52 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Французский футболист Адриен Рабио может перебраться из туринского Ювентуса в каталонскую Барселону.

Полузащитник Ювентуса Адриен Рабио вновь попал в сферу интересов Барселоны, сообщает портал Calciomercato.

Барселона хотела подписать Рабио минувшим летом, однако он решил выбрать Ювентус. Центральному полузащитнику пока не удается закрепиться в туринском клубе, и каталонцы хотят воспользоваться этой ситуацией, чтобы переманить его.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 4 поединка в футболке "бьянконери", не отличившись результативными действиями.

Гнабри побил уникальный рекорд легендарного Клозе (Видео)

Ранее сообщалось, что Барселона намерена побороться за полузащитника Наполи Фабиана Руиса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Адриен Рабио.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сенцов и другие освобожденные посетят матч Украина - Португалия
02 Усик и Уизерспун провели открытую тренировку в Чикаго (Фото, Видео)
03 Постол оценил перспективы Усика в хэвивейте
04 Майк Тайсон дал ценный совет Макгрегору
05 Главный голкипер Ливерпуля близок к возвращению в строй
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь