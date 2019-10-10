МЮ Готов потратить приличную сумму за дуэт из Лестера

Новости спорта:Манчестер Юнайтед вслед за Гарри Магуайром хочет купить ещё двоих лидеров Лестера.

Руководство "Манчестер Юнайтед" нашло способ, как вывести команды из кризиса. По крайней мере, в этом уверяет The Sun.

Клуб готов предоставить 130 миллионов фунтов на трансфер двух футболистов "Лестера". Речь идет о Джеймса Мэддисоне и Бене Чилвелле.

За полузащитником "дьяволы" охотятся уже не первый месяц. А вот идея укрепить левый фланг обороны появилась совсем недавно, связано это с травмами Люка Шоу.

Напомним, что летом "МЮ" уже перевел "Лестеру" более 80 миллионов, подписав защитника Гарри Магуайра.