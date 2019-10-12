Победа Украины и обзор других матчей отбора на Евро-2020 (Видео)

Группа А
Чехия - Англия 2:1
Голы: Брабец, 9, Ондрашек, 85 — Кейн, 5 (пен).
Чехия: Вацлик — Чоуфал, Челустка, Брабец, Боржил — Соучек, Крал — Масопуст (Змргал, 90), Дарида, Янкто (Копиц, 82) — Шик (Ондрашек, 65).
Англия: Пикфорд — Триппьер, Кин, Магуайр, Роуз — Хендерсон, Райс (Абрахам, 88), Маунт (Баркли, 72) — Стерлинг, Кейн, Санчо (Рашфорд, 73).
Предупреждения: Янкто — Роуз, Стерлинг, Хендерсон.
Черногория — Болгария 0:0
Черногория: Петкович — Марушич, Савич (Косович, 39), Шимич, Секулич — Лагатор, Вукчевич — Болевич, Йовович (Янкович, 67), Хакшабанович (Миркович, 82) — Бечирай.
Болгария: Илиев — Пашков, Димитров, Занев, Недялков — Попов (Костадинов, 63) — Иванов, Малинов, Марселиньо (Иса, 70), Вандерсон (Карагерен, 77) — Краев.
Предупреждения: Лагатор, Янкович — Пашков, Малинов.
Группа В
Украина - Литва 2:0
Голы: Малиновский 29, 58
Украина: Андрей Пятов - Сергей Болбат, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Эдуард Соболь - Тарас Степаненко (Сергей Сидорчук 73), Руслан Малиновский, Александр Зинченко - Марлос (Евгений Коноплянка 59), Андрей Ярмоленко (Виктор Циганков 65) - Жуниор Мораес
Литва: Витаутас Черняускас - Саулюс Миколюнас, Линас Климавичюс, Эдвинас Гирдвайнис, Витаутас Андрюшкявичюс (Домантас Шимкус 62) - Овидиус Вербицкас, Модестас Воробьёвас - Арвидас Новиковас, Артурас Жулпа, Паулюс Голубицкас (Юстас Ласицкас 73) - Каролис Лаукжемис (Девидас Матюлевичус 77)
Предупреждения: Тарас Степаненко 55 - Арвидас Новиковас 54, Артурас Жулпа 57
Португалия - Люксембург 3:0
Голы: Б. Силва, 16, Роналду, 66, Гедеш, 89.
Португалия: Патрисиу — Н. Семеду, Диас, Пепе, Геррейро — Моутиньо (Невеш, 90), Перейра, Фернандеш — Роналду, Фелиш (Ж. Мариу, 88), Б. Силва (Гедеш, 77)
Люксембург: Морис — Бонерт (Синани, 46), Жерсон Ларс, Шано, Карлсон, Янс — О. Тиль, В. Тиль (Бенси, 88), Баррейро — Ж. Родригес, Турпель (Да Мота, 59).
Группа Н
Турция - Албания 1:0
Гол: Тосун, 90.
Турция: Гонюк — Челик, Айхан (Союнчу, 46), Демираль, Мераш — Туфан (Язиджи, 80), Такдемир, Белозоглу (Кахведжи, 66) — Чалханоглу, Йилмаз, Тосун.
Албания: Стракоша — Джемсити, Дермаку, Исмаили, Весели — Баре, Гьязула, Леньяни (Роши, 57) — Чикалеши (Балай, 83), Мемушай (Абраши, 72), Манай.
Предупреждения: Демираль, Айхан, Туфан — Дермаку, Баре, Мемушай, Абраши, Джемсити
Андорра - Молдова 1:0
Гол: Валес, 63.
Андорра - Молдова 1:0 Гол: Валес, 63. Удаление: Гинсари, 55 (вторая желтая).
Андорра: Гомес — Рубио, Лима, Льйовера, Сан-Николас — Клементе (Ребес, 73), Валес, Виейра, Сервос — Мартинес Алехо (Алаес, 6), Пуйоль (Родригес, 83).
Молдова: Кошелев — Граур, Посмак, Препелита, Рябчук — Чеботару, Михалев (Дедов, 72), Ионице — Гинсари, Суворов, Бойчук.
Предупреждения: Рубио, Мартинес, Сервос — Гинсари, Чеботару, Суворов.
Удаление: Гинсари, 55 (вторая желтая).
Исландия — Франция 0:1
Гол: Жиру, 66 (с пенальти)
Исландия: Халльдоурссон — Пальссон, Р. Сигурдссон, Арнасон, Скуласон — Гудмундссон (Бедварссон, 16), Сигурьонссон (Финнбогасон, 73), Б. Бьярнасон, Траустасон (А. Сигурдссон, 81) — Сигторссон, Г. Сигурдссон.
Франция: Манданда — Павар, Варан, Лангле, Динь — Толиссо, Сиссоко, Матюиди — Гризманн, Жиру (Бен Йеддер, 78), Коман (Иконе, 88). Предупреждения: Р. Сигурдссон, Сигурьонссон — Жиру, Павар, Толиссо.