Джеррард может возглавить известный европейский клуб

Новости спорта:Турецкий Бешикташ намерен предложить контракт Стивену Джерарду.

Главный тренер Рейнджерса Стивен Джеррард может сменить место своей работы. Об этом сообщает beIN Sports.

По информации источника, турецкий Бешикташ на следующей неделе сменит президента, от чего последует возможная отставка нынешнего главного тренера команды Абдуллы Авчи.

Таким образом, новое руководство намерено будет сделать предложение Стивену Джеррарду, который ныне трудится в шотландском Рейджерсе.

На данный момент Бешикташ после семи сыгранных туров в турецкой Суперлиге располагается на 12-й строчке с 8-ю очками в активе, отставая от первой позиции на 6 пунктов.