Скачать
Суббота, 12.10.2019
Малиновский приносит победу сборной Украины над Литвой (Видео)
Малиновский приносит победу сборной Украины над Литвой (Видео)
Усик - Уизерспун: результаты взвешивания (Видео)
Усик - Уизерспун: результаты взвешивания (Видео)
Усэйн Болт угодил в скандал в Лондоне (Видео)
Усэйн Болт угодил в скандал в Лондоне (Видео)
Усик - Уизерспун: где и когда смотреть бой (Видео)
Усик - Уизерспун: где и когда смотреть бой (Видео)

Джеррард может возглавить известный европейский клуб

Джеррард может возглавить известный европейский клуб
13:22 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Фейсбук

Новости спорта:Турецкий Бешикташ намерен предложить контракт Стивену Джерарду.

Главный тренер Рейнджерса Стивен Джеррард может сменить место своей работы. Об этом сообщает beIN Sports.

По информации источника, турецкий Бешикташ на следующей неделе сменит президента, от чего последует возможная отставка нынешнего главного тренера команды Абдуллы Авчи.

Таким образом, новое руководство намерено будет сделать предложение Стивену Джеррарду, который ныне трудится в шотландском Рейджерсе.

В Европе может появится стадион имени Роналду

На данный момент Бешикташ после семи сыгранных туров в турецкой Суперлиге располагается на 12-й строчке с 8-ю очками в активе, отставая от первой позиции на 6 пунктов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Бешикташ, ФК Рейнджерс, Стивен Джеррард, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пике в шутливой форме рассказал о временах Чигринского в Барселоне
02 Не Месси и не Роналду: Моуриньо назвал лучшего футболиста из тех, кого видел
03 Украина 2:0 Литва: События матча (Видео)
04 Усик - Уизерспун: где и когда смотреть бой (Видео)
05 Малиновский приносит победу сборной Украины над Литвой (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь