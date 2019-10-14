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Шевченко огласил состав на важнейший матч против Португалии

Шевченко огласил состав на важнейший матч против Португалии
12:21 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Facebook

Новости спорта:Официальный сайт УАФ опубликовал окончательную заявку сборной Украины в преддверии матча отбора к Евро-2020 против команды Португалии.

Примечательно, что в списке среди 23 футболистов не оказалось защитника Динамо Артема Шабанова. Его в заявке заменил полузащитник Лечче Евгений Шахов, который оказался вне команды на матче против Литвы.

Вратари: Андрей Пятов, Юрий Панькив, Андрей Лунин.

Защитники: Эдуард Соболь, Игорь Пластун, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Сергей Болбат, Александр Караваев, Виталий Миколенко.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Евгений Коноплянка, Марлос, Виктор Цыганков, Виктор Коваленко, Андрей Ярмоленко, Евгений Шахов, Александр Зинченко, Руслан Малиновский.

Легкий променад сборной Украины перед встречей с португальцами (Фото)

Нападающие: Жуниор Мораес, Роман Яремчук.

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