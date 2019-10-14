Шевченко огласил состав на важнейший матч против Португалии

Примечательно, что в списке среди 23 футболистов не оказалось защитника Динамо Артема Шабанова. Его в заявке заменил полузащитник Лечче Евгений Шахов, который оказался вне команды на матче против Литвы.
Вратари: Андрей Пятов, Юрий Панькив, Андрей Лунин.
Защитники: Эдуард Соболь, Игорь Пластун, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Сергей Болбат, Александр Караваев, Виталий Миколенко.
Полузащитники: Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Евгений Коноплянка, Марлос, Виктор Цыганков, Виктор Коваленко, Андрей Ярмоленко, Евгений Шахов, Александр Зинченко, Руслан Малиновский.
Нападающие: Жуниор Мораес, Роман Яремчук.