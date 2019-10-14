Шевчук: Эта сборная Украины мне очень нравится

Новости спорта:Бывший игрок Шахтера и сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился своим мнением об игре команды Андрея Шевченко.

Экс-игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук высказал свое мнение относительно нынешней национальной команды, прокомментировав итоги матча с Литвой (2:0).

"Мне эта сборная очень нравится. Показала хорошую игру, не отходит от своей модели игры. Был хороший контроль мяча, хороший прессинг, плюс показали своё индивидуальное мастерство.

Безусловно, эта сборная лучше, чем мы. Наши дети должны быть лучше стариков", – сказал Шевчук.

Напомним, что матч Украина – Португалия начнется сегодня в 21:45 по киевскому времени.