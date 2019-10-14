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Вернидуб высказался на счет возможности возглавить польский гранд

Вернидуб высказался на счет возможности возглавить польский гранд
19:51 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Юрий Вернидуб оценил перспективы возглавить польский клуб.

"Эти слухи надо понимать несколько иначе. Агенты предлагают Легии кандидатуры, но, по моей информации, варшавский клуб пока их не рассматривает.

По моему мнению, нынешний тренер Легии Александар Вукович останется. Он точно выведет команду на принципиальные матчи с Лехом (19 октября) и Видзевом (30 октября).

Если результаты команды не улучшатся, то вполне возможно, что зимой Вуковича уволят", – сказал Вернидуб для Football Hub.

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Напомним, 53-летний украинский специалист летом покинул пост главного тренера Зари. После 11-ти туров чемпионата Польши Легия находится на 9-й строчке турнирной таблицы.

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Сборная Украины, ФК Заря, ФК Легия, Юрий Вернидуб, УПЛ, Новости футбола.
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