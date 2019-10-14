Молодежная сборная Украины уверенно обыграла Грецию

Новости спорта:Подопечные Руслана Ротаня не испытали проблем со сверстниками из Греции.

В первом тайме спарринга против греков украинцы несколько раз могли забивать, но отметились только голом Русина из офсайда.

Греция (U-21) — Украина (U-21) 0:2

Голы: Шапаренко, 53, Русин, 58.

Украина (U-21): Нещерет (Кучерук, 46) — Конопля, Попов, Бондарь, Лебеденко — Алибеков (Крысько, 66), Чеберко (Назаренко, 59) — Шапаренко, Леднев (Цитаишвили, 59), Топалов (Смирный, 46 ) — Русин (Кожушко, 74).

В начале второго тайма команда Руслана Ротаня быстро забила дважды. В обоих случаях ассистировал партнерам Смирный — сначала Шапаренко, затем Русину.