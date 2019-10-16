Скачать
Среда, 16.10.2019
Отбор на Евро-2020: результаты матчей 15 октября (Видео)
Отбор на Евро-2020: результаты матчей 15 октября (Видео)
Модрич пропустит ближайшее Эль-Класико
Модрич пропустит ближайшее Эль-Класико
Сборная Украины по баскетболу 3х3 вышла в четвертьфинал I Всемирных пляжных игр
Сборная Украины по баскетболу 3х3 вышла в четвертьфинал I Всемирных пляжных игр
Украинские борцы завоевали 2 "бронзы" на Всемирных пляжных играх (Фото)
Украинские борцы завоевали 2 "бронзы" на Всемирных пляжных играх (Фото)

Дибала отримає новий контракт із Ювентусом

Дибала отримає новий контракт із Ювентусом
10:23 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Нападник туринського Ювентуса Пауло Дибала може підписати нову угоду зі "Старою синьйорою".

Боси туринців розглядають варіант із продовженням контракту аргентинця. Про це журналіст Ніколо Скіра написав у своєму твіттері.

У літнє трансферне вікно Юве був готовий відпустити Дибалу, проте сам форвард відмовився покидати "Стару синьйору". Поступово 25-річний Дибала став гравцем основної обойми нового тренера Ювентуса Мауріціо Саррі.

Тепер менеджмент чемпіонів Італії готується запропонувати аргентинському нападнику контракт до 2024 року.

У сезоні 2019/20 Пауло Дибала провів 5 матчів у Серії, в яких забив 1 м'яч і оформив 2 асисти.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Ювентус, Футбол, Пауло Дибала, Новини футболу.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Защитник сборной Португалии назвал причины поражения против Украины
02 "Это безумие": Хирн - о возможном бое Хэйни против Ломаченко
03 Буряк: Нет сомнений, что Португалия была сильнее Украины
04 В УЕФА открыли дело по скандальному матчу Болгария - Англия
05 Валуев оценил дебют Усика в хэвивейте
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь