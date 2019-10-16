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Капитан сборной Англии жестко отреагировал на расистский скандал в Болгарии

Капитан сборной Англии жестко отреагировал на расистский скандал в Болгарии
10:30 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Джордан Хендерсон прокомментировал скандальный матч в Софии.

Капитан сборной Англии Джордан Хендерсон прокомментировал скандальный матч квалификации Евро-2020 со сборной Болгарии. Встреча, проходившая в Софии, завершилась со счётом 6:0 в пользу гостей. Матч дважды останавливался из-за проявлений расизма со стороны болельщиков хозяев. В итоге перед перерывом арбитр предложил не доигрывать встречу, но англичане решили продолжить.

"Безусловно, я был недоволен всей ситуацией. Неприятно оказаться участником такого, подобные вещи в 2019 году не должны происходить. Всё это очень расстраивает. В то же время я считаю, что мы, как команда, хорошо справились с ситуацией.

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В перерыве мы поговорили и решили, что продолжим игру. Мы хотели выйти на второй тайм, чтобы заставить соперника и его фанатов страдать. Думаю, нам это удалось", — цитирует Хендерсона Evening Standard.

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Сборная Англии, Футбол, Сборная Болгарии, Джордан Хендерсон, Болгария - Англия.
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